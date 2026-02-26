Sanremo il testo della canzone La felicità e basta di Maria Antonietta e Colombre

Durante la prima serata del Festival di Sanremo, Maria Antonietta ha interpretato la canzone

Durante la prima serata del Festival Maria Antonietta ha reso omaggio a Nada, indossando una replica del suo famoso vestito bianco con le margherite del 1969. Ma la canzone che ha portato in gara insieme a Colombre è tutt’altro che retrò, anzi si candida a diventare uno dei brani più radiofonici di questo 2026. I due cantanti – che sono una coppia nella vita – hanno affrontato il palco dell’Ariston con allegria e grande sintonia. Vedremo come sarà la performance della terza serata, in cui ripresenteranno la loro canzone. «È più facile perdonarci.se tieni a mente siamo tutti debuttanti“Si te stessa e andrà tutto bene”diceva la supermodella con la pelle splendida. 🔗 Leggi su Open.online

La felicità e basta di Maria Antonietta e Colombre – Il testo e il significato della canzone di Sanremo 2026Maria Antonietta & Colombre, nomi d’arte di Letizia Cesarini e Giovanni Imparato, coppia nella vita e in gara a Sanremo, si esibiranno sul palco...

Sanremo 2026, Maria Antonietta e Colombre cantano La felicità e basta. Testo e di cosa parla la canzoneMaria Antonietta e Colombre sono una coppia nella vita prima ancora che sul palco, e questo si sente: nella complicità, nel modo in cui si parlano,...

Come sarà La Felicità E Basta di Maria Antonietta e Colombre a Sanremo 2026

Temi più discussi: Sanremo 2026, J-Ax con Italia Starter Pack. Il testo e la recensione della canzone; Michele Bravi a Sanremo 2026 con Prima o poi: testo e significato del brano in gara al Festival; Sanremo 2026, Tommaso Paradiso con I romantici. Il testo e la recensione della canzone; Sanremo 2026, Michele Bravi con Prima o poi. Il testo e la recensione della canzone.

Patty Pravo canta Opera – Il testo e il significato della canzone di Sanremo 2026Patty Pravo Opera in gara a Sanremo 2026: testo e significato della canzone della divina alla sua 11esima partecipazione. superguidatv.it

Sal Da Vinci canta Per Sempre sì, testo e significato della canzone di SanremoSal Da Vinci partecipa a Sanremo 2026 con Per Sempre sì (di F. Da Vinci - F. Abbate - A. La Cava - S. Da Vinci F. Abbate - A. La Cava - F. Mercuri - G. Cremona - E. ilmessaggero.it

Sanremo 2026, la scaletta della terza serata: chi canta e l'ordine di esibizione dei cantanti in gara. Primi Maria Antonietta & Colombre Leggi qui - https://www.ilriformista.it/sanremo-2026-la-scaletta-della-terza-serata-chi-canta-e-lordine-di-esibizione-dei-cantan facebook

ORDINE terza serata 1. Maria Antonietta e Colombre 2. Leo Gassmann 3. Malika Ayane 4. Sal Da Vinci 5. Tredici Pietro 6. Raf 7. Renga 8. Eddie Brock 9. Serena Brancale 10. Samurai Jay 11. Arisa 12. Michele Bravi 13. Luchè 14. Mara Sattei 15. Sayf #sanr x.com