Un lettore segnala la presenza di mobili abbandonati in centro storico, davanti a un garage in una zona dove è vietato sostare. La mobilia si trova senza alcun cartello o indicazione sui tempi di rimozione e si trova in una strada molto frequentata. La situazione viene segnalata come problematica, senza ulteriori dettagli o approfondimenti.

Scrive il lettore: “Mobilia abbandonata davanti a garage (in zona divieto di sosta) senza alcun cartello o indicazione di quando e se verrà rimossa, in pieno centro storico. Senza parole”. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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