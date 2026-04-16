Scontro USA &#8211; Vaticano Schiavazzi | Trump ha creato il suo peggior nemico ora Papa Leone ruggisce

Da fanpage.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un esperto di analisi geopolitiche ha dichiarato che l’interazione tra gli Stati Uniti e il Vaticano si sta intensificando, con recenti tensioni tra le due parti. Secondo lui, le azioni del ex presidente statunitense hanno portato a una reazione forte da parte della Santa Sede, paragonata a un leone che si risveglia. Questa analisi arriva in un momento di confronto tra le due istituzioni, segnato da dichiarazioni e prese di posizione pubbliche.

"Il rodaggio è finito, ora il Leone ruggisce". L’analista di Limes, Piero Schiavazzi, spiega a Fanpage.it come lo scontro con Donald Trump abbia consacrato Papa Leone XIV leader globale. Con i suoi attacchi a Prevost, il Tycoon ha commesso un autogol epocale, trasformando l'inquilino del Vaticano nel punto di riferimento dell'opposizione mondiale e nel custode della vera anima americana.🔗 Leggi su Fanpage.it

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