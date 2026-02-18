Scontro tra due auto sulla Statale Telesina | due feriti trasportati al San Pio

Uno scontro tra due auto, una Ford Fusion e una Ford Ranger, si è verificato nel primo pomeriggio di oggi sulla Statale Telesina, vicino allo svincolo di Solopaca. La collisione ha causato due feriti, che sono stati subito trasportati al vicino ospedale San Pio. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale per gestire la viabilità e chiarire le cause dell’incidente. La strada è rimasta temporaneamente chiusa al traffico. La dinamica dell’incidente resta ancora da ricostruire.

Tempo di lettura: < 1 minuto Due auto, una Ford Fusion ed una Ford Ranger, sono venute a collisione nel primo pomeriggio di oggi sulla Statale Telesina in prossimità dello svincolo di Solopaca. A causa dell'urto una delle due vetture è finita nella scarpata sottostante la sede stradale: entrambi i conducenti sono rimasti incastrati all'interno dei rispettivi abitacoli e sono state liberate dal pronto intervento dei Vigili del fuoco che hanno dovuto lavorare sulle lamiere contorte. I conducenti sono rimasti feriti, seppure in modo a quanto pare non grave, a quanto risulterebbe dai primi accertamenti dei sanitari del 118 intervenuti sul posto per prestare soccorso, stabilizzarli e portarli quindi verso l'Ospedale San Pio.