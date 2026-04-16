Scontro Meloni-Sindacati | nasce un fronte comune contro il Governo

Il rapporto tra il governo e la Cisl si è rotto ufficialmente dopo le tensioni emerse durante la campagna referendaria sulla giustizia. La Cisl ha preso una posizione contraria a quella del governo, portando a una divisione che ha segnato la fine del dialogo tra le due parti. La rottura si è concretizzata con dichiarazioni pubbliche e prese di posizione da entrambe le parti, evidenziando una frattura ormai definitiva.

Il rapporto tra il governo di Giorgia Meloni e la Cisl si è definitivamente interrotto a seguito delle divergenze emerse durante la campagna per il referendum sulla giustizia. La frattura, alimentata dal dissenso del sindacato cattolico verso la riforma, ha spinto le sigle dei lavoratori a riunirsi in un fronte comune contro l’azione dell’esecutivo. Scontro tra Palazzo Chigi e i sindacati sul fronte della rappresentanza. Le tensioni nei corridoi del potere derivano dalle forti critiche mosse dal governo verso il contributo fornito dalla Cisl durante la recente consultazione referendaria. All’interno di Fratelli d’Italia circola una domanda...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scontro Meloni-Sindacati: nasce un fronte comune contro il Governo Notizie correlate Meloni e Zelensky: il fronte comune contro le spinte di MoscaA Palazzo Chigi, il vertice tra la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ribadito la linea di... Sea Watch, scontro governo opposizione: “Meloni attacca sentenze non gradite”. Salvini: “Alcuni giudici contro l’Italia”E’ scontro tra governo e opposizione sulla questione Sea Watch, dopo che il tribunale di Palermo ha stabilito il risarcimento di 76mila euro nei... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Scontro sindacati-Fenice, 'trattative ferme per l'agitazione contro Venezi'; Natuzzi, l'accordo ancora non c'è. Subito scontro sulla nuova società e cresce la tensione con i sindacati; Bruno Vespa, la sfuriata durante Porta a Porta diventa un caso: scontro fra dirigenza Rai e sindacati di categoria. IRAN, SCONTRO MELONI-SCHLEIN | Insulti da sinistra, Premier telefona alla leader Pd: aggiornamenti costantiAl culmine di 24 ore di scontri, interviste, frecciate e contro risposte, in serata arriva la telefonata tra la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la leader Segretaria del Pd, Elly Schlein: ... ilsussidiario.net Cacciari accusa Meloni di aver tradito il diritto internazionale, Moratti insorge: "Non possiamo metterci in guerra contro Israele". Scontro infuocato tra il filosofo e l'europarlamentare di Forza Italia su Israele e Ucraina - Guarda il video facebook