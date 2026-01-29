MISURE ANTI VIOLENZA Azzurri e Lazio trasferte vietate ai tifosi fino a fine stagione Stop del Ministero dopo gli scontri | ma non per il derby

Il Ministero ha deciso di vietare ai tifosi di Lazio e Napoli di seguire le loro squadre in trasferta fino alla fine della stagione. La misura arriva dopo gli scontri avvenuti nelle ultime settimane, che hanno portato a un giro di vite sulle trasferte. La decisione colpisce direttamente i supporter di Lazio e Napoli, mentre invece il derby tra Roma e Fiorentina resta escluso da questa restrizione. La situazione resta tesa, e le autorità continuano a monitorare gli episodi di violenza nei match di calcio.

Dopo i supporter di Roma e Fiorentina, sono i tifosi di Lazio e Napoli a subire lo stop alle trasferte di qui a fine stagione. A disporre il divieto è stato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, dopo gli scontri in autostrada A1 avvenuti domenica tra gli ultrà delle due squadre. La misura non si applicherà però al derby Roma-Lazio ancora da calendarizzare, ma al momento in programma per il 17 maggio. Gli episodi violenti si erano verificati fra Ceprano e Frosinone, quando gli ultrà biancocelesti – di ritorno da Lecce – erano entrati in contatto con quelli del Napoli, diretti a Torino per la partita con la Juve. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - MISURE ANTI VIOLENZA. Azzurri e Lazio, trasferte vietate ai tifosi fino a fine stagione. Stop del Ministero dopo gli scontri: ma non per il derby Approfondimenti su Azzurri Lazio Trasferte vietate ai tifosi di Lazio a Napoli fino a fine stagione: la scelta dopo gli scontri sulla A1 Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha deciso di vietare ai tifosi di Lazio e Napoli di seguire le proprie squadre in trasferta fino alla fine del campionato. Scontri, trasferte vietate ai tifosi di Napoli e Lazio fino a fine stagione Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha deciso di vietare ai tifosi di Napoli e Lazio di seguire le proprie squadre in trasferta fino alla fine della stagione. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Azzurri Lazio Argomenti discussi: MISURE ANTI VIOLENZA. Azzurri e Lazio, trasferte vietate ai tifosi fino a fine stagione. Stop del Ministero dopo gli scontri: ma non per il derby. 12° INTERNATIONAL PARA ICE HOCKEY TOURNAMENT - TURIN 2026 - 2° GIORNATA Italia sconfitta di misura dalla Repubblica Ceca per 4-3 nel secondo match del Torneo: per gli Azzurri hanno segnato Landeros, Larch e Rosa Prima vittori - facebook.com facebook #Under15 #Azzurrini di misura: 1-0 alla Slovenia nel primo test match Battisti: “Vittoria meritata” figc.it/it/nazionali/n… #VivoAzzurro x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.