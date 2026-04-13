Sciopero scuola 20 aprile | SAESE e Unicobas fermano il comparto istruzione
Il 20 aprile si svolgerà uno sciopero nel settore scuola, annunciato da due sigle sindacali. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha confermato ufficialmente la proclamazione della manifestazione di protesta, che coinvolgerà il personale della scuola. La mobilitazione interessa diverse categorie del comparto istruzione e si inserisce in un contesto di tensioni tra le parti. La data è stata comunicata ufficialmente dai sindacati coinvolti.
Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha comunicato ufficialmente la proclamazione di una nuova protesta sindacale. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Sciopero nazionale del 27 marzo: il sindacato SISA annuncia lo stop per il comparto istruzione. L’avviso del MinisteroIl Ministero dell'Istruzione avvisa: sciopero nazionale del Comparto Istruzione proclamato dal sindacato SISA per il 27 marzo 2026 L'articolo .
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