Sciopero scuola 20 aprile | SAESE e Unicobas fermano il comparto istruzione

Il 20 aprile si svolgerà uno sciopero nel settore scuola, annunciato da due sigle sindacali. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha confermato ufficialmente la proclamazione della manifestazione di protesta, che coinvolgerà il personale della scuola. La mobilitazione interessa diverse categorie del comparto istruzione e si inserisce in un contesto di tensioni tra le parti. La data è stata comunicata ufficialmente dai sindacati coinvolti.