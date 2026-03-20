Sciopero 20 Marzo | metro e bus a rischio per 24 ore

Il 27 marzo a Milano è previsto uno sciopero che coinvolgerà metro e bus, mettendo a rischio il servizio per tutta la giornata. L'agitazione interessa l'azienda di trasporto pubblico locale e si svolge durante l'intera giornata, creando possibili disagi per i pendolari e gli utenti dei mezzi pubblici cittadini. Nessuna informazione su eventuali fasce garantite o motivazioni dell'azione.

Milano, trasporti a rischio il 27 marzo: sciopero Atm per tutta la giornata Si preannuncia una giornata difficile per la mobilità milanese quella di venerdì 27 marzo, quando è in programma uno sciopero del trasporto pubblico locale. L’agitazione, che coinvolgerà i lavoratori Atm, potrebbe avere ripercussioni su metro, autobus e tram per l’intero arco delle 24 ore. Secondo quanto indicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, lo stop sarà esteso a tutta la giornata, anche se molto dipenderà dalla partecipazione del personale. Servizi garantiti nelle fasce protette Nonostante lo sciopero, saranno previste alcune finestre orarie in cui il servizio dovrebbe essere regolare. 🔗 Leggi su Funweek.it

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