Sciopero delle farmacie il 13 aprile stop di 24 ore in tutta Italia | servizi garantiti e orari

Il 13 aprile si svolgerà uno sciopero di 24 ore in tutte le farmacie italiane, con servizi garantiti e orari regolari. La protesta coinvolge i lavoratori del settore privato, che manifestano contro il mancato rinnovo del contratto collettivo. La decisione è stata comunicata dalle rappresentanze sindacali, e l’obiettivo è evidenziare le richieste di miglioramenti salariali e condizioni di lavoro. La mobilitazione interessa l’intera rete di farmacie del paese.

Le farmacie private saranno coinvolte lunedì 13 aprile in uno sciopero nazionale di 24 ore che si preannuncia molto partecipato su tutto il territorio italiano. La mobilitazione, indetta dai sindacati Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e UILTuCS, con l'adesione anche di Usi 1912 e Usu Commercio Turismo e Servizi, interesserà oltre 76mila lavoratrici e lavoratori del settore. Lo sciopero durerà dalla mezzanotte alle ore 24 dello stesso giorno e riguarderà tutto il personale dipendente: non solo farmacisti collaboratori, ma anche addetti e operatori impiegati nelle farmacie., Nonostante l'astensione dal lavoro, le farmacie non chiuderanno completamente.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Sciopero delle farmacie, il 13 aprile stop di 24 ore in tutta Italia: servizi garantiti e orari Sciopero delle farmacie il 13 aprile in Italia, stop di 24 ore: orari e servizi garantitiProtesta dei lavoratori delle farmacie con uno sciopero indetto per l'intera giornata di lunedì 13 aprile 2026. Leggi anche: Sciopero a Milano il 27 marzo 2026, stop ai mezzi Atm per 24 ore: orari garantiti di bus, metro e tram