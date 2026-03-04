Sanità privata e Rsa il 17 aprile scatta lo sciopero in Veneto

Il 17 aprile in Veneto si terrà uno sciopero nel settore della sanità privata e delle Rsa. Le segreterie regionali di Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl hanno deciso di aderire, dopo che si è concluso senza accordo il tentativo di conciliazione al Ministero del lavoro. La giornata di protesta coinvolge lavoratori di questi settori, che chiedono miglioramenti nelle condizioni di lavoro.

Oltre 10.000 lavoratrici e lavoratori senza rinnovo contrattuale da anni. I sindacati regionali: «Differenze salariali fino a 500 euro, così si compromette la qualità dell’assistenza» Le segreterie regionali venete di Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl hanno aderito allo sciopero nazionale del 17 aprile, dopo il fallimento del tentativo di conciliazione al Ministero del lavoro. La mobilitazione coinvolge più di 10.000 lavoratrici e lavoratori della sanità privata e delle Rsa del Veneto, che attendono da anni il rinnovo dei contratti collettivi. Una situazione che, secondo i sindacati, sta aggravando il divario con la sanità pubblica e mettendo a rischio la qualità dei servizi offerti ai cittadini. 🔗 Leggi su Veronasera.it

