Sanità locale Fp Cgil all' attacco dell' Ausl | Bruciato un milione di euro per le progressioni economiche dei lavoratori
La Fp Cgil critica l'Ausl di Modena per aver perso un milione di euro destinati alle progressioni economiche dei dipendenti. Secondo il sindacato, questa somma è stata letteralmente bruciata, riferendosi alle risorse che avrebbero dovuto essere assegnate alle lavoratrici e ai lavoratori dell’azienda. La questione riguarda le ex
Il sindacato: "L'accordo per le progressioni orizzontali 2025, faticosamente raggiunto dopo un serrato confronto tra l'azienda e le parti sindacali, è decaduto a causa di un ritardo burocratico inspiegabile" "Un milione di euro destinato alle progressioni economiche delle lavoratrici e dei lavoratori (le ex "fasce") dell'Azienda Ausl di Modena è andato letteralmente in fumo". Questa la denuncia che arriva dalla Fp Cgil di Modena. "In quell'occasione Cisl Fp, Fials e Nursind avevano fatto a gara per sottoscrivere la bozza di accordo palesemente errata. Quel testo, una volta sottoscritto, avrebbe dato vita ad un accordo che non avrebbe avuto...
Progressioni economiche, welfare e premi: per il personale dell'Ausl Romagna l'accordo vale 7 milioniUn risultato definito “storico”, non solo per l’entità delle risorse stanziate, ma per l’impatto concreto sulla vita lavorativa e personale di chi...
Fp Cgil e Cisl Fp: "Riconoscere ai lavoratori Adi il legittimo inquadramento contrattuale"In data odierna (mercoledì 17 dicembre 2025, ndr) si è tenuto il tavolo di raffreddamento presso la Prefettura di Brindisi, ai sensi della legge...
Sanità privata e Rsa, Fp Cgil, Cisl e Uil proclamano sciopero nazionale il 17 aprileFp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl: Contratti scaduti da 8 e 13 anni, stop al dumping. Infermieri a -500 euro rispetto al pubblico ... doctor33.it
Sanità Privata e RSA. Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl: 17 aprile sciopero nazionale a Roma. Servono rinnovi e regole certeFp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl hanno proclamato per il 17 aprile a Roma una manifestazione. I sindacati denunciano rinnovi contrattuali fermi fino a 13 anni e un divario salariale di circa 500 euro ... quotidianosanita.it
