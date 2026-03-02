Sanità locale Fp Cgil all' attacco dell' Ausl | Bruciato un milione di euro per le progressioni economiche dei lavoratori

La Fp Cgil critica l'Ausl di Modena per aver perso un milione di euro destinati alle progressioni economiche dei dipendenti. Secondo il sindacato, questa somma è stata letteralmente bruciata, riferendosi alle risorse che avrebbero dovuto essere assegnate alle lavoratrici e ai lavoratori dell’azienda. La questione riguarda le ex

Il sindacato: "L'accordo per le progressioni orizzontali 2025, faticosamente raggiunto dopo un serrato confronto tra l'azienda e le parti sindacali, è decaduto a causa di un ritardo burocratico inspiegabile" "Un milione di euro destinato alle progressioni economiche delle lavoratrici e dei lavoratori (le ex "fasce") dell'Azienda Ausl di Modena è andato letteralmente in fumo". Questa la denuncia che arriva dalla Fp Cgil di Modena. "In quell'occasione Cisl Fp, Fials e Nursind avevano fatto a gara per sottoscrivere la bozza di accordo palesemente errata. Quel testo, una volta sottoscritto, avrebbe dato vita ad un accordo che non avrebbe avuto...

