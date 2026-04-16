Sciopero nazionale dei giornalisti oggi il sito di Quotidiano non sarà aggiornato e domani il giornale non sarà in edicola

Oggi, le giornaliste e i giornalisti italiani hanno deciso di incrociare le braccia, aderendo a uno sciopero nazionale. Come risultato, il sito del quotidiano non sarà aggiornato e domani il giornale non sarà disponibile in edicola. È la terza volta che si verifica questa forma di protesta, secondo quanto annunciato dal sindacato della stampa. La decisione riguarda la mobilitazione del settore e il rispetto delle condizioni lavorative.

Il comunicato sindacale della Fnsi, Federazione nazionale della Stampa Italiana Le giornaliste e i giornalisti italiani scioperano oggi, 16 aprile, per la terza volta. Non lo facciamo a cuor leggero, ma riteniamo che sia necessario informare i lettori, la società e la politica di ciò che sta accadendo nel nostro settore, tanto fondamentale per la democrazia quanto fragile. Il contratto stipulato con gli editori della Fieg per regolare il lavoro dei giornalisti dipendenti è scaduto da 10 anni, anni in cui gli editori hanno goduto di aiuti pubblici, mentre i nostri stipendi sono stati erosi dall’inflazione. Non esiste alcuna regola per l’uso dell’intelligenza artificiale e per il giusto riconoscimento economico agli autori dei contenuti ceduti agli Over the top.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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