Sciopero nazionale dei giornalisti oggi il sito di Quotidiano fermo e domani non ci sarà il giornale in edicola

Oggi il sito di un quotidiano nazionale è inattivo a causa di uno sciopero dei giornalisti, che proseguirà anche domani impedendo la distribuzione del giornale in edicola. La protesta si svolge per chiedere il rinnovo di un contratto di lavoro, scaduto da dieci anni, e coinvolge l’intera categoria. La Federazione Nazionale della Stampa Italiana ha diffuso un comunicato ufficiale riguardo alla mobilitazione.

Il comunicato della Fnsi Oggi le giornaliste e i giornalisti tornano a scioperare per il rinnovo del contratto di lavoro, scaduto da dieci anni, unica categoria di lavoratori dipendenti in Italia. Questa è la seconda giornata di sciopero di un pacchetto di cinque, la terza è già proclamata per il 16 aprile. Avere un contratto rinnovato non è un privilegio. Essere pagati in modo dignitoso, dentro e fuori le redazioni, non è un privilegio. Lavorare senza precarietà permanente non è un privilegio. Fare informazione libera, professionale e indipendente, senza ricatti economici, è un diritto. Garantire condizioni dignitose per chi lavora, per chi entra nella professione e per chi ne esce è un obbligo. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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