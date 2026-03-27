Sciopero nazionale dei giornalisti ecco perché oggi Quotidiano non è in edicola

Oggi il quotidiano non è disponibile in edicola a causa di uno sciopero nazionale dei giornalisti. La Federazione nazionale stampa italiana ha diffuso un comunicato spiegando che le giornaliste e i giornalisti hanno deciso di astenersi dal lavoro per chiedere il rinnovo del contratto collettivo, scaduto da dieci anni. La protesta riguarda esclusivamente questa categoria di lavoratori dipendenti.

Il comunicato della Fnsi Oggi le giornaliste e i giornalisti tornano a scioperare per il rinnovo del contratto di lavoro, scaduto da dieci anni, unica categoria di lavoratori dipendenti in Italia. Questa è la seconda giornata di sciopero di un pacchetto di cinque, la terza è già proclamata per il 16 aprile. Avere un contratto rinnovato non è un privilegio. Essere pagati in modo dignitoso, dentro e fuori le redazioni, non è un privilegio. Lavorare senza precarietà permanente non è un privilegio. Fare informazione libera, professionale e indipendente, senza ricatti economici, è un diritto. Garantire condizioni dignitose per chi lavora, per chi entra nella professione e per chi ne esce è un obbligo. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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