Sciopero nazionale dei giornalisti Fnsi | I nostri salari erosi dall’inflazione Fieg | Mai sottratti al confronto il contratto è pieno di rigidità e vincoli

Oggi si svolge il terzo sciopero nazionale dei giornalisti italiani, annunciato dalla Fnsi, che denuncia come i salari siano stati ridotti dall'inflazione. La Federazione Nazionale della Stampa Italiana sottolinea che la protesta riguarda le condizioni economiche del settore. La Fieg, invece, afferma che il contratto collettivo non è mai stato sottratto al confronto, anche se presenta rigidità e vincoli.

Pubblichiamo qui di seguito il comunicato della Fnsi che annuncia uno sciopero nazionale per la giornata di oggi 16 aprile: Le giornaliste e i giornalisti italiani scioperano, oggi, per la terza volta. Non lo facciamo a cuor leggero, ma riteniamo che sia necessario informare i lettori, la società e la politica di ciò che sta accadendo nel nostro settore, tanto fondamentale per la democrazia quanto fragile. Il contratto stipulato con gli editori della Fieg per regolare il lavoro dei giornalisti dipendenti è scaduto da 10 anni, anni in cui gli editori hanno goduto di aiuti pubblici, mentre i nostri stipendi sono stati erosi dall’inflazione. Non esiste alcuna regola per l’uso dell’intelligenza artificiale e per il giusto riconoscimento economico agli autori dei contenuti ceduti agli Over the top.🔗 Leggi su Open.online

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