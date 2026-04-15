Giovedì 16 aprile si svolge uno sciopero nazionale di giornalisti e giornaliste, che si tratta della terza giornata di protesta in questa occasione. Le organizzazioni sindacali hanno annunciato l’astensione dal lavoro a causa del contratto collettivo nazionale, ormai scaduto, e hanno diffuso comunicati ufficiali per spiegare le ragioni della mobilitazione. La manifestazione coinvolge professionisti di diverse testate e viene portata avanti con l’obiettivo di attirare l’attenzione su questa problematica.

Le giornaliste e i giornalisti italiani scioperano, oggi, per la terza volta. Non lo facciamo a cuor leggero, ma riteniamo che sia necessario informare i lettori, la società e la politica di ciò che sta accadendo nel nostro settore, tanto fondamentale per la democrazia quanto fragile. Il contratto stipulato con gli editori della Fieg per regolare il lavoro dei giornalisti dipendenti è scaduto da 10 anni, anni in cui gli editori hanno goduto di aiuti pubblici, mentre i nostri stipendi sono stati erosi dall’inflazione. Non esiste alcuna regola per l’uso dell’intelligenza artificiale e per il giusto riconoscimento economico agli autori dei contenuti ceduti agli Over the top.🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Giovedì 16 aprile sciopero nazionale di giornaliste e giornalisti per il contratto scaduto. I comunicati Fnsi e Fieg

Notizie correlate

Leggi anche: Sciopero dei giornalisti il 27 marzo e il 16 aprile: i comunicati di Fnsi e Fieg

Giornalisti in sciopero il 16 aprile: il comunicato di Fnsi e Fieg“Le giornaliste e i giornalisti italiani scioperano“, il 16 aprile 2026, “per la terza volta”.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Fnsi, il 16 aprile giornalisti in sciopero per il contratto. E il 9 in piazza a Roma per l'equo compenso - FNSI; Scioperi settimana dal 13 al 19 aprile 2026, le città coinvolte: si fermano farmacie, bus e programmi Rai; Sciopero nazionale, il 16 aprile i giornalisti liguri in presidio dalla Prefettura di Genova; I cdr: la nostra forza è insieme. Tutti in sciopero il 16 aprile e in piazza Verona. Unità, dignità, contratto.

Giovedì 16 aprile sciopero nazionale delle giornaliste e dei giornalisti: continua la mobilitazione per il rinnovo del contrattoPubblichiamo il comunicato sindacale della FNSI-Federazione nazionale stampa italiana. La redazione di Intoscana aderisce alla giornata di astensione ... intoscana.it

Giornalismo: il Sir aderisce allo sciopero nazionale Fnsi del 16 aprileLa redazione dell’agenzia d’informazione Sir aderisce per la terza volta all’unanimità allo sciopero nazionale dei giornalisti indetto dalla Fnsi per giovedì 16 aprile, confermando la propria partecip ... agensir.it

Giovedì 16 aprile 2026, dalle ore 10:00 alle ore 13:00, presso la Sala Convegni della Camera di Commercio di Siena in Piazza Matteotti - facebook.com facebook

Meteo in Veneto, le previsioni per giovedì 16 aprile: cielo coperto, ma le temperature salgono fino a 23 gradi x.com