Sciopero giornalisti oggi 16 aprile ferma anche la Rai | come cambia la programmazione tv

Oggi, 16 aprile, i giornalisti italiani hanno deciso di incrociare le braccia per chiedere il rinnovo del contratto tra la Fnsi e la Fieg. La protesta coinvolge anche la Rai, con conseguenze sulla programmazione televisiva. La giornata di sciopero si riflette sulle trasmissioni in onda e sulla disponibilità di notizie, alterando il normale svolgimento delle attività giornalistiche e televisive.

Giovedì 16 aprile i giornalisti italiani tornano a scioperare per il rinnovo del contratto Fnsi-Fieg. A seguito della sospensione dell'attività giornalistica, ci saranno cambi di programmazione che interessano le testate Rai e anche di altri emittenti, con edizioni dei telegiornali ridotte e programmi anticipati.🔗 Leggi su Fanpage.it

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