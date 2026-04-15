Mattino Cinque cambia orario il 16 aprile a causa dello sciopero dei giornalisti
Il 16 aprile, Mattino Cinque subirà una variazione nell’orario di messa in onda a causa di uno sciopero dei giornalisti. La trasmissione condotta da Federica Panicucci e Francesco Vecchi andrà in onda in un orario diverso rispetto al solito, modificando la programmazione del mattino di Canale 5 per quella giornata. La modifica riguarda esclusivamente quella data, senza altre indicazioni sulla durata o ulteriori variazioni.
Cambia lievemente la programmazione del mattino di Canale5. Giovedì 16 aprile, il programma di informazione condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi, andrà in onda in un orario diverso.🔗 Leggi su Fanpage.it
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