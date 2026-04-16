Sciopero dei giornalisti oggi 16 aprile La nota Fnsi e il comunicato Fieg

Oggi, 16 aprile 2026, si svolge il terzo sciopero dei giornalisti italiani. La protesta riguarda le condizioni di lavoro e le questioni legate alla professione. La Federazione Nazionale della Stampa Italiana ha diffuso una nota ufficiale, mentre la Federazione degli Editori ha pubblicato un comunicato che annuncia lo sciopero. La mobilitazione coinvolge giornaliste e giornalisti di diverse testate.

(Adnkronos) – Sciopero dei giornalisti oggi giovedì 16 aprile 2026. Le giornaliste e i giornalisti italiani scioperano, oggi, per la terza volta. Non lo facciamo a cuor leggero, ma riteniamo che sia necessario informare i lettori, la società e la politica di ciò che sta accadendo nel nostro settore, tanto fondamentale per la democrazia quanto fragile. Il contratto stipulato con gli editori della Fieg per regolare il lavoro dei giornalisti dipendenti è scaduto da 10 anni, anni in cui gli editori hanno goduto di aiuti pubblici, mentre i nostri stipendi sono stati erosi dall’inflazione. Non esiste alcuna regola per l’uso dell’intelligenza artificiale e per il giusto riconoscimento economico agli autori dei contenuti ceduti agli Over the top.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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