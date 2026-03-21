Il sindacato dei giornalisti ha annunciato due giorni di sciopero, il 27 marzo e il 16 aprile, con comunicati ufficiali diffusi sia dal sindacato stesso sia dagli editori. Le parti coinvolte hanno pubblicato le rispettive dichiarazioni in risposta all’annuncio di questa azione collettiva. La notizia riguarda quindi le date di sciopero e le comunicazioni ufficiali provenienti da entrambe le organizzazioni.

LO SCIOPERO. Pubblichiamo di seguito il comunicato del sindacato dei giornalisti che ha proclamato due giornate di sciopero il prossimo 27 marzo e il 16 aprile e il comunicato di risposta degli editori. «Dignità». È questa la parola d’ordine che spinge le giornaliste e i giornalisti italiani ad altri due giorni di sciopero: il 27 marzo e il 16 aprile. Sì, vogliamo che all’informazione sia riconosciuta la necessaria dignità e garantirle soprattutto un futuro anch’esso dignitoso. Oggi questo non è scontato, anzi. Il nostro contratto di lavoro è scaduto da 10 anni, i nostri stipendi sono stati erosi dall’inflazione e hanno perso il 20% del potere di acquisto. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Sciopero dei giornalisti il 27 marzo e il 16 aprile: i comunicati di Fnsi e Fieg

Articoli correlati

Leggi anche: Sciopero dei giornalisti il 27 marzo e il 16 aprile. Fnsi e Assostampa: il comunicato sindacale

Rinnovo del contratto dei giornalisti, la Fnsi proclama altre 2 giornate di sciopero il 27 marzo e il 16 aprileA dieci anni esatti dalla scadenza dell’ultimo contratto e nell’ambito della vertenza per il rinnovo contrattuale (che si protrae ormai da due anni),...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Sciopero dei giornalisti il 27 marzo e...

Temi più discussi: La7, giornalisti verso lo sciopero: L'editore rispetti Cassazione e contratto - FNSI; Fnsi, le ragioni dello sciopero del 27 marzo e 16 aprile. Fieg: 'Contratto nazionale ancorato a modelli di business che non esistono più'; Sciopero dei giornalisti il 27 marzo e il 16 aprile; Sciopero dei giornalisti 27 marzo e 16 aprile 2026, la nota della Fieg.

Gli editori: Contratto di lavoro dei giornalisti ancorato a modelli non più esistentiGli editori criticano il modello contrattuale dei giornalisti mentre la Fnsi annuncia due giorni di sciopero per il rinnovo ... ilfattoquotidiano.it

Venerdì 27 marzo sciopero nazionale delle giornaliste e dei giornalisti: continua la mobilitazione per il rinnovo del contrattoPubblichiamo il comunicato sindacale della FNSI-Federazione nazionale stampa italiana. La redazione di Intoscana aderisce alla giornata di astensione ... intoscana.it

I dipendenti di Palazzo Chigi minacciano uno sciopero generale perché Meloni vuole dimezzare lo smart working. Le buone paghe e le condizioni favorevoli di lavoro non bastano x.com

La situazione napolitoday.it/cronaca/sciopero-pulizia-ikea.html facebook