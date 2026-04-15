Il 16 aprile 2026, i giornalisti italiani saranno in sciopero per la terza volta, secondo una comunicazione ufficiale della Federazione nazionale stampa italiana. La nota indica che l’astensione dal lavoro coinvolge professionisti di tutta Italia e mira ad attirare l’attenzione su questioni legate alla professione. La FNSI e la Fieg hanno diffuso il comunicato in cui si annuncia la mobilitazione.

“Le giornaliste e i giornalisti italiani scioperano“, il 16 aprile 2026, “per la terza volta”. Lo afferma la Federazione nazionale stampa italiana in una nota. “Non lo facciamo a cuor leggero, ma riteniamo che sia necessario informare i lettori, la società e la politica di ciò che sta accadendo nel nostro settore, tanto fondamentale per la democrazia quanto fragile”, prosegue la federazione. “Il contratto stipulato con gli editori della Fieg per regolare il lavoro dei giornalisti dipendenti è scaduto da 10 anni, anni in cui gli editori hanno goduto di aiuti pubblici, mentre i nostri stipendi sono stati erosi dall’inflazione. Non esiste...🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Giornalisti in sciopero il 16 aprile: il comunicato di Fnsi e Fieg

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Voglio ringraziare e solidarizzare - con loro sì, totalmente - con tutte le giornaliste e i giornalisti de “L’Espresso” per aver fatto qualcosa che in Italia è sempre più raro e non scontato: Del Giornalismo. Di più. Del grande Giornalismo. Perché ci vuole coraggio e facebook

Giuseppe #Cruciani durissimo: "Antonio #Cassano, devi fare nomi e cognomi. Chi sono i coglioni Chi sono le merde Perché così li hai definiti. Sarebbero quei giornalisti, e forse non solo giornalisti, che tengono bordone, che stanno dietro a Massimiliano All x.com