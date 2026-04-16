Sciopero dei giornalisti marchigiani per il mancato rinnovo del contratto di lavoro VIDEO

Oggi, 16 aprile 2026, i giornalisti delle Marche hanno deciso di incrociare le braccia in segno di protesta. Lo sciopero riguarda il rinnovo del contratto di lavoro tra la Fnsi e la Fieg, che non è stato aggiornato da dieci anni. La decisione interessa professionisti di diverse testate locali e nazionali, che chiedono un intervento per risolvere la questione contrattuale ancora aperta.

ANCONA – Oggi, 16 aprile 2026, le giornaliste e i giornalisti italiani tornano a scioperare per il rinnovo del contratto di lavoro Fnsi-Fieg, ormai fermo da 10 anni. I giornalisti marchigiani aderiscono alla nuova giornata di protesta e si asterranno dal lavoro. In tale contesto, su iniziativa.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Sciopero dei giornalisti per il rinnovo del contratto di lavoro, il comunicato della FnsiLettera43 condivide le ragioni dello sciopero indetto dalla Federazione nazionale della stampa italiana e di seguito ne pubblica il comunicato... Giornalisti in sciopero per il rinnovo del contratto di lavoro (scaduto da 10 anni): il comunicato dei Cdr del FattoCare lettrici e cari lettori, oggi le giornaliste e i giornalisti italiani tornano a mobilitarsi per la terza volta nel giro di pochi mesi. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Sciopero dei giornalisti per contratto Fnsi-Fieg, giovedì flash mob ad Ancona; Terzo giorno di sciopero dei giornalisti per il rinnovo del contratto; Contratto scaduto di lavoro da 10 anni, sciopero dei giornalisti il 16 aprile: flash mob del Sigim davanti alla Prefettura di Ancona; Rinnovo del contratto nazionale, flash mob dei giornalisti. Sciopero dei giornalisti per contratto Fnsi-Fieg, giovedì flash mob ad AnconaANCONA - Era stato rimandato per maltempo e rifissato per il 16 aprile il flash mob ad Ancona, in piazza del Plebiscito (Piazza del Papa) ?per richiamare l’attenzione su una vertenza che mette in disc ... veratv.it Sciopero dei giornalisti oggi 16 aprile, i cambiamenti di palinsesto di Rai e Mediaset: TG ridotti, Mattino 5 spostatoUna giornata di mobilitazione che riaccende il dibattito sul futuro dell’informazione e cambia per 24 ore il volto della tv italiana tra edizioni ridotte e programmi spostati. libero.it Domani sciopero Sanità privata, Fp Cgil Salerno: “Rinnovo contratto non può più aspettare” - facebook.com facebook Nuovo sciopero dei giornalisti nella giornata del 16 aprile, le posizioni di FNSI e FIEG #16aprile x.com