sciopero dei giornalisti per il rinnovo del contratto di lavoro il comunicato della fnsi

I giornalisti hanno deciso di fermarsi per chiedere il rinnovo del contratto di lavoro. La decisione è stata comunicata dalla Federazione nazionale della stampa italiana, che ha diffuso un comunicato ufficiale. La protesta riguarda le condizioni contrattuali e si svolge in tutta Italia. La decisione di scioperare è stata annunciata pubblicamente e pubblicata attraverso i canali ufficiali del sindacato.

Lettera43 condivide le ragioni dello sciopero indetto dalla Federazione nazionale della stampa italiana e di seguito ne pubblica il comunicato sindacale. Il 27 marzo 2026 le giornaliste e i giornalisti tornano a scioperare per il rinnovo del contratto di lavoro, scaduto da 10 anni, unica categoria di lavoratori dipendenti in Italia. Questa è la seconda giornata di sciopero di un pacchetto di cinque, la terza è già proclamata per il 16 aprile. Avere un contratto rinnovato non è un privilegio. Essere pagati in modo dignitoso, dentro e fuori le redazioni, non è un privilegio. Lavorare senza precarietà permanente non è un privilegio. Fare informazione libera, professionale e indipendente, senza ricatti economici, è un diritto. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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