Oggi le giornaliste e i giornalisti italiani sono scesi in piazza per la terza volta in pochi mesi, in occasione di uno sciopero indetto per richiedere il rinnovo del contratto di lavoro, scaduto da dieci anni. Il comunicato dei consigli di redazione del quotidiano Il Fatto ha annunciato l’adesione alla mobilitazione, sottolineando la necessità di affrontare le questioni legate alle condizioni contrattuali e alle garanzie professionali.

Care lettrici e cari lettori, oggi le giornaliste e i giornalisti italiani tornano a mobilitarsi per la terza volta nel giro di pochi mesi. Una nuova giornata di sciopero contro la chiusura degli editori della Fieg (a cui la nostra società, Seif, non aderisce) alle richieste avanzate dal sindacato per il rinnovo del contratto, scaduto da oltre 10 anni. Non scioperiamo a cuor leggero, ma riteniamo che sia necessario informare i lettori di ciò che sta accadendo nel nostro settore che attraversa anche una crisi strutturale profondissima. Ne va della dignità del nostro lavoro e soprattutto della qualità dell’informazione. Per questo i comitati del Fatto quotidiano e de ilfattoquotidiano.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Giornalisti in sciopero per il rinnovo del contratto di lavoro (scaduto da 10 anni): il comunicato dei Cdr del Fatto

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