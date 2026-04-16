Sciopero dei giornalisti i comunicati di Fnsi e Fieg

Nella giornata di giovedì 16 aprile, il sito del quotidiano non è stato aggiornato a partire dalle 2 del mattino e fino alle 2 del mattino successivo, a causa di uno sciopero indetto dalle organizzazioni di categoria dei giornalisti e degli editori. La protesta ha coinvolto le redazioni di diverse testate, portando alla sospensione degli aggiornamenti online per 24 ore. Le due sigle hanno diffuso comunicati ufficiali per annunciare l’astensione dal lavoro.

Il sito Internet del Messaggero non viene aggiornato dalle ore 02:00 di giovedì 16 aprile alle ore 02:00 di venerdì 17 aprile per lo sciopero indetto dalla Federazione nazionale della Stampa. Il giornale cartaceo non sarà in edicola venerdì 17 aprile. Di seguito la nota ufficiale della Fnsi. Comunicato sindacale Fnsi del 16 aprile 2026 Le giornaliste e i giornalisti italiani scioperano, oggi, per la terza volta. Non lo facciamo a cuor leggero, ma riteniamo che sia necessario informare i lettori, la società e la politica di ciò che sta accadendo nel nostro settore, tanto fondamentale per la democrazia quanto fragile. Il contratto stipulato...🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Sciopero dei giornalisti, i comunicati di Fnsi e Fieg Lo sciopero dei giornalisti del Sole 24 Ore Notizie correlate Leggi anche: Sciopero dei giornalisti il 27 marzo e il 16 aprile: i comunicati di Fnsi e Fieg Leggi anche: Giovedì 16 aprile sciopero nazionale di giornaliste e giornalisti per il contratto scaduto. I comunicati Fnsi e Fieg Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: La7, giornalisti in sciopero il 10 aprile per retribuzioni e applicazione del contratto. La Fnsi al fianco dei colleghi - FNSI; Giornalisti La7 in sciopero oggi: contestano stipendi e mancato contratto; Sciopero dei giornalisti di La7: il comunicato sindacale; Sciopero giornalisti La7, le accuse a Urbano Cairo: Continua a non pagare una parte dei compensi. Giornalisti in sciopero, il comunicato dell'UniraiIl contratto giornalistico si fonda su due principi costituzionali: la giusta retribuzione e la libertà di stampa. Le giornaliste e i giornalisti di Unirai-Figec esprimono preoccupazione per il futur ... rainews.it Sciopero dei giornalisti di La7: il comunicato sindacaleVenerdì 10 aprile, i giornalisti de La7 sciopereranno: in un'azienda solida che registra record di ascolti e consensi chiedono di essere pagati correttamente, secondo quanto previsto dal contratto naz ... tg.la7.it Oggi lo sciopero: i comunicati nel primo commento facebook È iniziato lo sciopero indetto dal Comitato autotrasportatori siciliani che prevede il blocco delle operazioni di scarico e carico merci dalle navi. “Ci dispiace che si creeranno dei problemi con la grande distribuzione dei supermercati, ma non possiamo lavorare i x.com