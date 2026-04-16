Sciopero dei giornalisti Astensione dalle 6

Oggi i giornalisti hanno deciso di astenersi dal lavoro a partire dalle 6 del mattino fino a sera, in segno di protesta contro il rinnovo del contratto tra le associazioni di categoria e le aziende editoriali. La protesta si svolge a livello nazionale e riguarda la richiesta di aggiornamenti contrattuali. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalle sigle sindacali di categoria.

Sciopero nazionale dei giornalisti per il rinnovo del contratto Fieg-Fnsi. La nostra astensione è dalle 6 fino a fine giornata. L'articolo proviene da Noi Notizie..🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Sciopero dei giornalisti Astensione dalle 6 Notizie correlate Leggi anche: Sciopero dei giornalisti, aggiornamenti sospesi per 24 ore Sciopero dei giornalisti, il comunicato della FnsiIl sito Internet del Messaggero non viene aggiornato dalle ore 00:00 alle ore 24:00 di venerdì 27 marzo per lo sciopero indetto dalla Federazione... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Sciopero dei giornalisti il 16 aprile: perché le redazioni si fermano; Giornalisti in sciopero per il rinnovo contrattuale; Sciopero dei giornalisti; Il TgLa7 aderisce allo sciopero nazionale dei giornalisti. Domani sciopero dei giornalisti per contratto, equo compenso e dignità della professioneIl 16 aprile i giornalisti italiani sono in sciopero per il rinnovo del contratto di lavoro Fnsi-Fieg, per l’equo compenso per collaboratori e lavoratori autonomi, per la dignità del giornalismo e il ... msn.com Sciopero dei giornalisti, i comunicati di Fnsi e FiegComunicato sindacale Fnsi del 16 aprile 2026 Le giornaliste e i giornalisti italiani scioperano, per la terza volta. Non lo facciamo a cuor leggero, ma riteniamo che sia necessario informare ... ilgazzettino.it Oggi lo sciopero dei giornalisti: il comunicato sindacale della Fnsi e il comunicato della Fieg x.com Sciopero nazionale dei giornalisti: le posizioni del sindacato (Fnsi) e degli editori (Fieg) - facebook.com facebook