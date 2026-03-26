Sciopero dei giornalisti aggiornamenti sospesi per 24 ore

Gli aggiornamenti di Agi.it sono stati sospesi alle 20:00 di venerdì 27 marzo e riprenderanno alle 00:01 di sabato 28 marzo. La sospensione è stata decisa in occasione dello sciopero nazionale dei giornalisti, indetto dalla Fnsi, legato alla trattativa per il rinnovo del contratto collettivo. La manifestazione interessa l’intera categoria e si svolge in diverse città italiane.

Gli aggiornamenti di Agi.it sono sospesi e riprenderanno all2 00.01 di sabato 28 marzo per lo sciopero nazionale dei giornalisti, indetto dalla Fnsi nell'ambito della trattativa per il rinnovo del contratto. 🔗 Leggi su Agi.it Articoli correlati Licenziamenti Citynews: proclamato sciopero dei giornalisti per 48 oreIl Comitato di Redazione e il sindacato Figec-Cisal annunciano l’astensione dal lavoro a partire dalle ore 9. Leggi anche: Nuovo sciopero dei treni, corse a rischio per 24 ore Una selezione di notizie su Sciopero dei giornalisti aggiornamenti... Temi più discussi: Sciopero nazionale dei giornalisti per il rinnovo del contratto; Sciopero dei giornalisti: l'adesione dell'Ungp - FNSI; Giornalisti in sciopero: due nuove giornate per un contratto fermo da 10 anni; La FNSI proclama lo sciopero nazionale dei giornalisti. Ecco le date e le motivazioni. Sciopero dei giornalisti il 27 marzo, le Faq della Federazione nazionale della stampa''I giornalisti di quotidiani, periodici, agenzie di stampa, testate web, televisioni e radio a diffusione nazionale si asterranno dal lavoro il prossimo venerdì 27 marzo, per 24 ore''. Lo ricorda la ... ansa.it Domani sciopero dei giornalisti, da Rai a Mediaset possibili cambi di palinsesti e tg ridottiDomani, venerdì 27 marzo, per 24 ore i giornalisti italiani di quotidiani, agenzie di stampa, periodici, testate web, televisioni e radio a diffusione nazionale si asterranno dal lavoro per il rinnovo ... adnkronos.com Si tratta del secondo sciopero dopo quello del 28 novembre scorso. La mobilitazione è stata proclamata contro il mancato rinnovo del contratto nazionale, scaduto da dieci anni. #veronanetwork - facebook.com facebook Delusione dei sindacati per l'esito dell'incontro sul futuro della Peg Perego di San Donà di Piave. Proclamato uno sciopero per lunedì con un corteo dei dipendenti che arriverà davanti al Municipio. x.com