Sciopero dei giornalisti aggiornamenti sospesi per 24 ore

Da agi.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli aggiornamenti di Agi.it sono stati sospesi alle 20:00 di venerdì 27 marzo e riprenderanno alle 00:01 di sabato 28 marzo. La sospensione è stata decisa in occasione dello sciopero nazionale dei giornalisti, indetto dalla Fnsi, legato alla trattativa per il rinnovo del contratto collettivo. La manifestazione interessa l’intera categoria e si svolge in diverse città italiane.

Gli aggiornamenti di Agi.it sono sospesi e riprenderanno all2 00.01 di sabato 28 marzo per lo sciopero nazionale dei giornalisti, indetto dalla Fnsi nell'ambito della trattativa per il rinnovo del contratto. 🔗 Leggi su Agi.it

Articoli correlati

Licenziamenti Citynews: proclamato sciopero dei giornalisti per 48 oreIl Comitato di Redazione e il sindacato Figec-Cisal annunciano l’astensione dal lavoro a partire dalle ore 9.

Leggi anche: Nuovo sciopero dei treni, corse a rischio per 24 ore

Una selezione di notizie su Sciopero dei giornalisti aggiornamenti...

Temi più discussi: Sciopero nazionale dei giornalisti per il rinnovo del contratto; Sciopero dei giornalisti: l'adesione dell'Ungp - FNSI; Giornalisti in sciopero: due nuove giornate per un contratto fermo da 10 anni; La FNSI proclama lo sciopero nazionale dei giornalisti. Ecco le date e le motivazioni.

sciopero dei giornalisti aggiornamentiSciopero dei giornalisti il 27 marzo, le Faq della Federazione nazionale della stampa''I giornalisti di quotidiani, periodici, agenzie di stampa, testate web, televisioni e radio a diffusione nazionale si asterranno dal lavoro il prossimo venerdì 27 marzo, per 24 ore''. Lo ricorda la ... ansa.it

sciopero dei giornalisti aggiornamentiDomani sciopero dei giornalisti, da Rai a Mediaset possibili cambi di palinsesti e tg ridottiDomani, venerdì 27 marzo, per 24 ore i giornalisti italiani di quotidiani, agenzie di stampa, periodici, testate web, televisioni e radio a diffusione nazionale si asterranno dal lavoro per il rinnovo ... adnkronos.com

Cerca tra news e video legati all’argomento.