sciopero dei giornalisti il comunicato della fnsi

Venerdì 27 marzo il sito del quotidiano non è stato aggiornato per l'intera giornata, in seguito a uno sciopero indetto dalla Federazione nazionale della Stampa. La fermata delle attività ha riguardato esclusivamente la pubblicazione online nelle 24 ore, senza altre interruzioni o variazioni nel funzionamento del quotidiano. La protesta ha coinvolto i giornalisti iscritti alla sigla sindacale.

Il sito Internet del Messaggero non viene aggiornato dalle ore 00:00 alle ore 24:00 di venerdì 27 marzo per lo sciopero indetto dalla Federazione nazionale della Stampa. Il giornale cartaceo non sarà in edicola sabato 28 marzo. Di seguito la nota ufficiali della Fnsi. Fnsi, il 27 marzo sciopero per il contratto Oggi le giornaliste e i giornalisti tornano a scioperare per il rinnovo del contratto di lavoro, scaduto da dieci anni, unica categoria di lavoratori dipendenti in Italia. Questa è la seconda giornata di sciopero di un pacchetto di cinque, la terza è già proclamata per il 16 aprile. Avere un contratto rinnovato non è un privilegio. Essere pagati in modo dignitoso, dentro e fuori le redazioni, non è un privilegio. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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