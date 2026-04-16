A Reggio Calabria si avvicina il momento decisivo del processo d’appello bis legato all’indagine sulla presunta strategia stragista della criminalità organizzata. La Corte d’Assise d’Appello esamina le accuse relative all’agguato ai Carabinieri di Scilla, un episodio chiave nel procedimento giudiziario. La decisione finale potrebbe portare a un pronunciamento sulla responsabilità delle persone coinvolte e sulla natura delle azioni compiute.

Il processo d’appello bis relativo alla cosiddetta strategia stragista della criminalità organizzata si avvicina al suo momento decisivo presso la Corte d’Assise d’Appello di Reggio Calabria. Al centro del dibattimento, che segue il rinvio disposto dalla Cassazione, vi è la responsabilità dei vertici mafiosi dietro l’agguato avvenuto il 18 gennaio 1994 nello svincolo di Scilla, dove i carabinieri Antonino Fava e Vincenzo Garofalo furono uccisi. L’udienza odierna ha contrapporsi le tesi dell’accusa, che vede un piano coordinato tra ‘ndrangheta e Cosa nostra, e le contestazioni della difesa, focalizzate sulla mancanza di riscontri certi riguardo ai mandanti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scilla, l’agguato ai Carabinieri: si decide il piano stragista

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