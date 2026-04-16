Scienziato NASA scopre un nuovo sciame meteorico | nasce da un asteroide nascosto distrutto dal Sole

Un ricercatore della NASA ha individuato un nuovo sciame meteorico analizzando un vasto numero di meteore, comunemente chiamate stelle cadenti. La scoperta è collegata alla distruzione di un asteroide, avvenuta a causa dell’azione del Sole. L’osservazione si basa su dati raccolti durante vari studi e osservazioni di corpi celesti in movimento nel cielo notturno. La scoperta apre nuove prospettive per lo studio delle meteore e dei loro origini.

Un ricercatore della NASA ha scoperto un nuovo sciame meteorico dopo aver analizzato centinaia di migliaia di meteore, le cosiddette stelle cadenti. Un gruppo di scie luminose è associato a un asteroide non ancora identificato che si è avvicinato troppo al Sole, finendo frammentato a causa dello stress termo-meccanico.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Stelle cadenti su Venere: scoperto possibile sciame meteorico generato da asteroidi(Adnkronos) – L'atmosfera di Venere potrebbe ospitare spettacolari sciami meteorici analoghi alle Geminidi terrestri. Leggi anche: “Mia moglie ha nascosto due neonati nel freezer di casa”, il marito scopre i corpi e la denuncia Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Il cielo, il segreto e le ombre, l’America riapre il dossier UFO. Che fine ha fatto l’atmosfera perduta su Marte? La NASA lo ha scopertoDa sempre, Marte è percepito come un pianeta misterioso. Le civiltà del passato associavano Marte agli dei della guerra. Con l’avvento dei telescopi nel XIX secolo, alcune persone sono arrivate a ... esquire.com Secondo uno studio, un asteroide raggiungerà la terra nel 2029Secondo alcuni studi scientifici, un asteroide si avvicinerà alla terra in tempi relativamente brevi. Il 13 Aprile 2029, infatti, l’asteroide Apophis - che deve il suo nome al dio serpente egiziano - ... esquire.com