Stelle cadenti su Venere | scoperto possibile sciame meteorico generato da asteroidi

Recenti studi suggeriscono che l’atmosfera di Venere potrebbe ospitare sciami meteorici simili alle Geminidi terrestri. Questa scoperta indica la possibile presenza di un’attività meteoritica periodica nel pianeta, generata da piccoli asteroidi. La ricerca apre nuove prospettive sulla dinamica degli impatti sulla superficie di Venere e sul comportamento delle polveri spaziali nel sistema solare.

(Adnkronos) – L'atmosfera di Venere potrebbe ospitare spettacolari sciami meteorici analoghi alle Geminidi terrestri. Uno studio condotto dall'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e pubblicato sulla rivista Icarus ha identificato in una coppia di asteroidi, 2021 PH27 e 2025 GN1, i potenziali progenitori di correnti meteoriche venusiane. Si tratta della prima volta che un fenomeno di questo tipo viene associato a corpi asteroidali su Venere; in precedenza, si riteneva che tali eventi fossero legati esclusivamente a residui cometari. Gli asteroidi in questione appartengono al gruppo dei Near-Earth Objects (NEO), specificamente alla rara classe degli Atira, le cui orbite sono interamente contenute all'interno di quella terrestre.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Geminidi 2025: quando e dove vedere lo sciame meteorico del secolo

