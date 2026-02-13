Mia moglie ha nascosto due neonati nel freezer di casa il marito scopre i corpi e la denuncia

Mauro Ricci, un uomo di 38 anni di Milano, ha scoperto ieri sera i corpi di due neonati nascosti nel freezer della cucina. La scoperta è avvenuta quando, insospettito dal cattivo odore proveniente dall’apparecchio, ha deciso di controllare e ha trovato i corpi avvolti in sacchi di plastica. La moglie, italiana, avrebbe confessato di aver partorito i due bambini in segreto nella loro casa in Francia anni fa, senza mai rivolgersi a nessuno. La polizia, chiamata sul posto, ha avviato le indagini per chiarire le circostanze del fatto.

Per anni una donna ha nascosto i corpi di due neonati nel freezer. Li avrebbe partoriti in segreto nella sua casa, in Francia. Oggi è accusata di infanticidio.🔗 Leggi su Fanpage.it Francia, corpi di due neonati in freezer: arrestata una donna Questa mattina in Francia una donna è stata arrestata dopo la scoperta dei corpi di due neonati in un congelatore di casa sua.