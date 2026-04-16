Mikaela Shiffrin è tornata a sciare a Copper Mountain dopo aver partecipato a vari impegni commerciali legati alla conquista del suo terzo oro olimpico e della sesta Sfera di cristallo. La campionessa statunitense punta ora a conquistare la settima Coppa del Mondo, un risultato che nessuna donna ha mai raggiunto prima. La stagione si apre con questa ambizione, mentre si prepara alle prossime gare di slalom e gigante.

Nei giorni scorsi, Mikaela Shiffrin è tornata a sciare a Copper Mountain dopo una serie di impegni commerciali per celebrare la conquista del terzo oro olimpico e della sesta Sfera di cristallo della carriera. In verità, ai media e agli sponsor Stars&Stripes, interessa esclusivamente del successo a Cinque cerchi. Va così, da quelle parti, dove i Giochi sono il non plus ultra e il resto fa da contorno. Fortunatamente, chi non ha una visione obnubilata dalla narrativa, sa bene come il successo in classifica generale, oltre ad avere un grande prestigio, ha una valenza almeno pari a quella dell’oro olimpico. Si premia chi è stato più forte nell’arco dell’interno inverno, non della giornata secca, seppur “la giornata” attesa e preparata per quattro anni.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sci alpino, per Mikaela Shiffrin comincia “Mission: 7th”. La settima Coppa, mai vinta da nessuna donna

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