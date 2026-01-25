Sci alpino Shiffrin domina a Spindleruv Mlyn | suo lo slalom e la Coppa di specialità

Mikaela Shiffrin si impone nello slalom femminile a Spindleruv Mlyn, aggiudicandosi la gara e il settimo successo stagionale. Con questa vittoria, si aggiudica anche la Coppa di specialità, confermando il suo ruolo di protagonista nel circuito di sci alpino. La gara si è svolta in Repubblica Ceca, segnando un altro passo importante nella stagione delle gare di slalom.

La statunitense firma un’altra prova di forza nello slalom femminile in Repubblica Ceca, conquista il settimo successo stagionale e chiude i conti per la Coppa di specialità. Mondinelli migliore azzurra. È ancora Mikaela Shiffrin la regina dello slalom mondiale. La statunitense ha vinto lo slalom di Spindleruv Mlyn, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 20252026, imponendosi con un margine netto sulle avversarie e mettendo al sicuro anche la Coppa di specialità. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it

ULTIM'ORA SCI ALPINO Coppa del Mondo, Sara Hector vince il gigante di Spindleruv Mlyn Seconda Moltzan, terza Shiffrin, 7a l'azzurra Lara Della Mea #SkySport #Sci x.com