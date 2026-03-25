Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2026 | vince Mikaela Shiffrin! A Goggia il superG a Pirovano la discesa!

Nella classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2026, Mikaela Shiffrin si è aggiudicata il primo posto dopo il gigante delle Finali. Durante la stagione, la sciatrice ha ottenuto risultati di rilievo, mentre in alcune discipline specifiche sono arrivati podi di altre atlete. La gara si è conclusa con la vittoria di Shiffrin, mentre in altre discipline sono state premiate Goggia e Pirovano.

Mikaela Shiffrin vince la classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino al termine del gigante delle Finali. La fuoriclasse statunitense svetta con 1410 punti, spuntandola per 87 lunghezze sulla tedesca Emma Aicher, seconda a quota 1323. Completa il podio l’elvetica Camille Rast, terza con 1049. Sofia Goggia è la migliore delle azzurre, quarta con 982 punti, ed ha vinto la Sfera di Cristallo del superG, mentre Laura Pirovano, settima nella generale con 745 punti, ha vinto la classifica di discesa. Di seguito tutte le graduatorie della Coppa del Mondo di sci alpino femminile. CLASSIFICA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO FEMMINILE 2025-2026. SHIFFRIN Mikaela USA 1410. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2026: vince Mikaela Shiffrin! A Goggia il superG, a Pirovano la discesa! Articoli correlati Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2026: Pirovano al comando in discesa, Goggia in superG!Mikaela Shiffrin si conferma al comando della classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino al termine del superG della Val di Fassa. Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2025-2026: Goggia ottava, comanda ShiffrinMikaela Shiffrin si conferma al comando della classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino al termine del superG di Crans Montana. SCI COPPA DEL MONDO 2007 DISCESA FEMMINILE TARVISIO Aggiornamenti e contenuti dedicati a Classifica Coppa del Temi più discussi: Laura Pirovano vince la Coppa del mondo 2026 di discesa femminile. Doppietta italiana alle Finals con Dominik Paris • Sci alpino; Classifica Coppa del Mondo sci di fondo femminile 2026: Jessie Diggins saluta con due Sfere di Cristallo; Coppa del mondo, Mikaela Shiffrin vince slalom femminile di Are; I numeri folli di Shiffrin in slalom, ora l'ultimo passo per la 6^ generale. Della Mea fuori per un soffio dalla top 15. LIVE Sci alpino, slalom maschile Lillehammer 2026 in DIRETTA: pochi minuti al via del duello decisivo per il titolo di specialitàCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE ALLE 9.30 E 12.30 13:34 Il croato Samuel Kolega ... oasport.it Coppa del Mondo in tasca per Mikaela Shiffrin: le residue combinazioni per Emma Aicher nell’ultima garaQuando manca all'appello soltanto l'ultima gara stagionale, il gigante femminile delle Finali della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino, la ... oasport.it Lukas PINHEIRO BRAATHEN ha infranto il sogno di Marco Odermatt di imporsi per cinque volte consecutive nella classifica di Coppa del Mondo del gigante, impresa coronata in passato dal solo Marcel Hirscher. Il quasi ventiseienne di scuola norvegese, ma - facebook.com facebook Vittozzi vince la mass start in Coppa del Mondo: chiude terza in classifica generale x.com