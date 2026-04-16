Schianto fra due auto lungo la via Aurelia | morta una persona ferito gravemente un bambino
Un incidente stradale si è verificato lungo la via Aurelia, vicino a Ladispoli, coinvolgendo due auto. Una persona ha perso la vita sul posto, mentre un bambino e un’altra persona sono state trasportate in codice rosso all’ospedale Gemelli di Roma. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi e il recupero dei mezzi.
Incidente mortale lungo la via Aurelia, all'altezza di Ladispoli: ferite due persone trasportate d'urgenza al Gemelli di Roma, fra loro un bambino.🔗 Leggi su Fanpage.it
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