Schianto fra due auto lungo la via Aurelia | morta una persona ferito gravemente un bambino

Un incidente stradale si è verificato lungo la via Aurelia, vicino a Ladispoli, coinvolgendo due auto. Una persona ha perso la vita sul posto, mentre un bambino e un’altra persona sono state trasportate in codice rosso all’ospedale Gemelli di Roma. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi e il recupero dei mezzi.