Terribile schianto fra due auto a Roma ferite gravemente cinque persone | fra loro anche un bambino

Un incidente stradale ha coinvolto due autovetture a Roma, provocando il ferimento grave di cinque persone, tra cui un bambino. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato i feriti in ospedale. Le cause dell’incidente sono in fase di accertamento. La dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità sono al centro delle indagini delle autorità competenti.

Schianto terribile a Roma dove sono rimaste gravemente ferite quattro persone e un bambino: sono tutti in codice rosso.🔗 Leggi su Fanpage.it

Schianto fra tre auto e un bus, terribile incidente: morti due giovani fidanzatiUn grave incidente si è verificato lunedì 19 gennaio, intorno alle 20, in Puglia.

Tragico schianto fra Roma e Fiumicino, scontro fra un bus Cotral e auto Acea: morto un uomoUn tragico incidente tra Roma e Fiumicino ha causato la morte di un uomo di circa 60 anni, dipendente Acea.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Schianto fra tre auto e un bus, terribile incidente: morti due giovani fidanzati; Terribile incidente sulla Provinciale: due feriti, uno è gravissimo; Spagna, scontro fra treni: almeno 40 morti. Trovato giunto rotto; Tragedia sulla Cassia: muore 17enne dopo un terribile schianto tra Sutri e Monterosi.

Schianto fra tre auto e un bus, terribile incidente: morti due giovani fidanzatiUn'altra immane tragedia sull'asfalto in Puglia. Un terribile incidente si è verificato nella serata di lunedì 19 gennaio, intorno alle 20.30, lungo il tratto di strada ... ilmattino.it

Volta Mantovana, bus e furgone si scontrano e un parabrezza travolge auto di passaggio: morto Rosario Castrovillari, 50 anniNell'incidente tra i due mezzi un pezzo della carrozzeria del pullman è finito sul parabrezza di Castrovillari, facendolo uscire di strada. L'uomo, 50 anni, viveva a Goito e aveva due bambini piccoli ... milano.corriere.it

Un uomo è morto dopo aver tamponato un camion con il suo furgone sull’A22 del Brennero, all’altezza di Brentino Belluno. L’incidente è avvenuto questa notte poco prima delle 4. Il terribile schianto ha causato un incendio che ha distrutto i due mezzi e il le fia - facebook.com facebook