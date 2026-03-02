Scherma rinviate le gare di Coppa del Mondo del fine settimana | salta il Trofeo Luxardo a Padova

Le gare di Coppa del Mondo di scherma previste per questo fine settimana sono state rinviate dalla Federazione Internazionale, che ha deciso di posticipare anche il Trofeo Luxardo a Padova. La decisione riguarda tutte le competizioni programmate e si applica a tutte le discipline della scherma coinvolte. La federazione non ha ancora comunicato una nuova data per gli eventi.

La sicurezza degli atleti viene prima di tutto: “La decisione, per cause di forza maggiore, è stata adottata al fine di garantire, come priorità assoluta, la sicurezza dell’intera famiglia della scherma e di assicurare che le delegazioni non siano private della partecipazione per ragioni al di fuori del loro controllo. Inoltre, il Comitato Esecutivo della FIE continuerà a monitorare quotidianamente la situazione ed a collaborare con gli organizzatori in merito a possibili nuove date“. Scherma: ancora un podio a Wuxi! Le spadiste in top 3 nella prova a squadre in Coppa del Mondo Scherma: gli spadisti si fermano subito alla Coppa del Mondo di Heidenheim. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Scherma, rinviate le gare di Coppa del Mondo del fine settimana: salta il Trofeo Luxardo a Padova Scherma: rinviate le gare di Coppa del MondoLe gare di Coppa del Mondo di Scherma in programma nel prossimo fine settimana sono state ufficialmente rinviate. Scherma, torna la Coppa del Mondo di sciabola: l’Italia si prepara a Parigi per il LuxardoLa Coppa del Mondo di sciabola maschile tornerà in scena nel weekend del 6-8 marzo, quando a Padova si disputerà la 67ma edizione del prestigioso... Contenuti e approfondimenti su Coppa del Mondo. Temi più discussi: Rinviate le gare di Coppa del Mondo del prossimo weekend. Slitta il Trofeo Luxardo di Padova; Dopo Flora Tabanelli, l’Italia ci riprova nello sci freestyle: c’è Jole Galli nello skicross, nuove gioie alle Olimpiadi?; Freestyle oggi in tv, Olimpiadi 2026: orari venerdì 20 febbraio, streaming, italiani in gara. Iran: federscherma internazionale, rinviate le gare di coppa del mondoRinviate tutte le gare di coppa del mondo di scherma in programma il prossimo week end. La decisione è stata presa dalla federazione internazionale a causa della situazione globale dopo l'attacco all' ... ansa.it Scherma: rinviate le gare di Coppa del MondoLe gare di Coppa del Mondo di Scherma in programma nel prossimo fine settimana sono state ufficialmente rinviate. Coppa del Mondo in Italia Coppa del Mondo: gar ... sportface.it Il conflitto può cambiare la geografia della Coppa del Mondo. E l'ottimismo della FIFA pare fuori dalla realtà - facebook.com facebook Dopo il bronzo olimpico in discesa, torna in Coppa del Mondo di sci alpino in grande stile! Prima un terzo posto nella sua specialità, come a #MilanoCortina2026… Poi una grande vittoria in superG in Andorra! La nostra cover della settimana è tutta per So x.com