Scherma la FIE rinvia le gare di Coppa del Mondo Slitta anche il Trofeo Luxardo di Padova

La Federazione Internazionale di Scherma ha annunciato il rinvio di tutte le gare di Coppa del Mondo previste per il prossimo fine settimana. Tra le competizioni interessate anche il Trofeo Luxardo di Padova, una delle tappe storiche del circuito di sciabola maschile. La decisione riguarda le prove in programma e coinvolge l’intero circuito internazionale di scherma.

La Federazione Internazionale di Scherma ha disposto il rinvio di tutte le gare di Coppa del Mondo del prossimo weekend, slitta dunque anche il Trofeo Luxardo di Padova, storica tappa del circuito iridato di sciabola maschile. “Vista l’attuale situazione globale, la relativa incertezza e il crescente numero di delegazioni che potrebbero non essere in grado di viaggiare o di rientrare nei propri Paesi a causa, ad esempio, di cancellazioni dei voli, il Comitato Esecutivo della FIE ha deciso di rinviare le seguenti competizioni: Il Cairo (EGY), Coppe del Mondo di fioretto, 5–8 marzo 2026 Padova (ITA), Coppa del Mondo di sciabola maschile, 6–8 marzo 2026 Atene (GRE), Coppa del Mondo di sciabola femminile, 6–8 marzo 2026. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Scherma, rinviate le gare di Coppa del Mondo del fine settimana: salta il Trofeo Luxardo a PadovaLa sicurezza degli atleti viene prima di tutto: “La decisione, per cause di forza maggiore, è stata adottata al fine di garantire, come priorità...

Scherma, torna la Coppa del Mondo di sciabola: l’Italia si prepara a Parigi per il LuxardoLa Coppa del Mondo di sciabola maschile tornerà in scena nel weekend del 6-8 marzo, quando a Padova si disputerà la 67ma edizione del prestigioso...

