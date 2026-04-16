Scary Movie | tra le fonti di ispirazione del reboot Weapons The Substance e Longlegs

Durante il CinemaCon, Paramount ha annunciato il ritorno di Scary Movie, una serie di commedie note per le parodie di film horror e titoli di successo recente. Tra le fonti di ispirazione del nuovo progetto ci sono i film Weapons, The Substance e Longlegs. La produzione mira a rivisitare con umorismo alcuni degli horror più noti e le tendenze cinematografiche attuali. La data di uscita e altri dettagli non sono ancora stati comunicati.

Paramount ha presentato al CinemaCon il ritorno della commedia ideata come parodia degli horror e film più popolari degli ultimi anni. Paramount ha presentato all'evento CinemaCon nuove immagini del reboot di Scary Movie, svelando inoltre le fonti di ispirazione cinematografiche del nuovo capitolo del franchise comico. Il progetto riporta sugli schermi la parodia degli horror più popolari e dei film che hanno conquistato i box office in tutto il mondo. Alcuni dei film a cui si ispira il reboot di Scary Movie Il ritorno di Scary Movie riunisce, per la prima volta dopo 18 anni, i fratelli Wayans, ovvero Marlon, Shawn e Keenan. I tre, che hanno lavorato al sesto capitolo del franchise che sarà nuovamente protagonista sul grande schermo a .🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Scary Movie: tra le fonti di ispirazione del reboot Weapons, The Substance e Longlegs Notizie correlate Scary Movie è tornato: il trailer del reboot promette di “cancellare la Cancel Culture”A tredici anni dall’ultimo capitolo, la saga parodistica più famosa di sempre torna alle origini. Scary Movie 6: Marlon Wayans 'pirata' il teaser trailer del suo filmL'attore, co-ideatore del franchise comico ispirato ai popolari slasher, ha condiviso online un video con le prime immagini del film. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Tradita, il trailer del film; Tre film e 4 serie tv da vedere questo weekend; Toy Story 5 votato film più atteso dell'estate 2026: Pixar batte Spider-Man e L'Odissea!; Film con vista sul mondo: il concorso social movie. Scary Movie: tra le fonti di ispirazione del reboot Weapons, The Substance e LonglegsParamount ha presentato al CinemaCon il ritorno della commedia ideata come parodia degli horror e film più popolari degli ultimi anni. movieplayer.it Scary Movie torna al cinema per prendere in giro tutti i vostri horror preferitiSono passati 26 anni dal primo film della saga comica e 13 dall'ultimo capitolo uscito nelle sale, con i fratelli Wayans che hanno deciso di riportare in vita la parodia horror più amata di sempre ... movieplayer.it Li ricordavi senza filtri. Ora sono anche peggio. Scary Movie, dal 4 giugno al cinema. #ScaryMovie - facebook.com facebook