Scary Movie 6 | Marlon Wayans ' pirata' il teaser trailer del suo film

L'attore Marlon Wayans ha pubblicato online un breve teaser trailer di Scary Movie 6, il film della serie comica ispirata ai film horror. Nel video sono visibili alcune delle prime immagini del nuovo capitolo, che anticipa il ritorno delle gag e delle parodie tipiche del franchise. Il trailer è stato condiviso sui social network dell'attore, provocando attenzione tra i fan.

L'attore, co-ideatore del franchise comico ispirato ai popolari slasher, ha condiviso online un video con le prime immagini del film. Il successo ai box office di Scream 7 ha permesso a Marlon Wayans di sfruttare l'occasione per presentare, in modo davvero originale, il primo teaser trailer di Scary Movie 6. L'attore, con un post sui social media, ha infatti condiviso in modo 'illegale' le prime immagini dell'attesa commedia che si possono vedere nei cinema prima dell'inizio della visione dell'horror con Neve Campbell. Paramount non ha ancora condiviso online il video promozionale di Scary Movie 6 e Marlon Wayans ha quindi deciso di occuparsi di persona della questione.