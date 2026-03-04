Scaroni sul nuovo stadio | Milan e Inter hanno le stesse esigenze questo ci ha facilitato la vita

Il presidente del Milan ha commentato il progetto del nuovo stadio, sottolineando che sia il club rossonero che l’Inter condividano le stesse esigenze, il che ha semplificato le procedure. Ha aggiunto che questa collaborazione tra le due squadre ha avuto un ruolo positivo nel processo di sviluppo dell’impianto. Le dichiarazioni sono state rilasciate in occasione di un intervento pubblico sulla questione.

Paolo Scaroni ha parlato del nuovo stadio che Milan e Inter stanno progettando insieme in un'intervista esclusiva concessa a 'DAZN'. Il presidente rossonero ha spiegato per quale motivo i due club del naviglio abbiano unito le forze per la realizzazione del nuovo impianto. Vediamo, di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni. "Ci abbiamo messo 7 anni per fare uno stadio, si immagini quanto tempo ci avremmo messo per farne due a Milano. Da questo punto di vista anche essere insieme è stata una soluzione. Poi abbiamo il grande vantaggio, Milan e Inter, che sono due club che hanno le stesse esigenze e questo ci ha facilitato la vita". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

