Durante un'intervista a Dazn, l'ex calciatore ha commentato la corsa per il quarto posto, affermando che una squadra si distingue rispetto alle altre. Ha inoltre sottolineato come l'allenatore abbia trasmesso chiaramente la propria identità alla società. La sua analisi si concentra sulla situazione attuale del campionato e sulle possibili differenze tra le squadre in corsa.

di Francesco Spagnolo Matri ai microfoni di Dazn si è soffermato sulla lotta per il quarto posto confermando come, secondo lui, la Juve ha un qualcosa in più rispetto alle altre. Il dibattito sulla lotta per un posto nell’Europa che conta si accende, e uno dei protagonisti più ascoltati del panorama giornalistico sportivo ha voluto dire la sua. Direttamente dagli studi di DAZN, l’ex attaccante bianconero Alessandro Matri ha analizzato con estrema attenzione l’attuale momento della formazione torinese, mettendo in luce i punti di forza che potrebbero fare la differenza nella corsa verso la massima competizione continentale. Secondo l’analisi di Matri, la capacità della squadra di saper soffrire nei momenti critici dei match è un segnale di grande maturità.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Matri e il suo pronostico sulla lotta per il quarto posto: «C’è una grande favorita. Spalletti? Ha trasmesso la sua identità alla Juve»

Boniek non ha dubbi: «Per il quarto posto c’è una grande favorita. La mia esperienza con la Juve? Ho un rimpianto»Calciomercato Juve, dilemma portieri: quale futuro per Perin e Di Gregorio? Possibile questa decisione.

Panucci sulla lotta per il quarto posto: «La Juve è la favorita. Vi spiego il motivo. David? Con Gatti in area si creano più occasioni»di Redazione JuventusNews24Panucci a margine di un’intervista si è soffermato sulla lotta per il quarto posto lanciando la Juventus.