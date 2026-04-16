Durante l'evento 'Il Foglio a San Siro', il presidente del club ha commentato il desiderio di vincere lo Scudetto, affermando che sarebbe stato molto gradito, ma che non si era mai illuso a causa delle prestazioni delle altre squadre. Ha inoltre sottolineato che, nonostante il sogno, era consapevole delle difficoltà e delle sfide in campionato.

Fino a poche settimane fa il Milan, anche se mai ammesso pubblicamente, credeva alla rimonta Scudetto. Ad un certo punto sembrava che i rossoneri stessero meglio sotto ogni punto di vista rispetto all'Inter prima in classifica, ma poi sono crollati totalizzando tre pesanti sconfitte in quattro giornate di Serie A. Ora l'obiettivo è ritrovare la concentrazione e gli stimoli giusti per blindare definitivamente il posto in Champions League. Lo ha ribadito anche il Presidente del Milan Paolo Scaroni, ospite quest'oggi all'evento 'Il Foglio a San Siro' (qui puoi trovare tutte le sue dichiarazioni). Ecco, di seguito, il numero 1 di Enel sulla possibilità che il Milan ha avuto di vincere il campionato.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Scaroni ammette: “Lo Scudetto ci sarebbe piaciuto molto, ma non mi sono mai illuso. Vedendo le altre …”

Notizie correlate

Milan, Scaroni: “Fiducioso per la Champions. Scudetto? Non mi sono mai illuso perché …”Paolo Scaroni, Presidente del Milan, è intervenuto all'evento "Il Foglio a San Siro', organizzato dal quotidiano presso lo stadio di Milano e ha...

Immobile racconta: «Inzaghi il migliore allenatore che abbia mai avuto, mi sarebbe piaciuto chiudere la carriera alla Lazio. Io in Nazionale? A inizio anno Gattuso mi disse una cosa»Mercato Genoa, il ritorno di El Shaarawy non è solo un sogno! Occhio allo scenario col rinnovo in stallo con la Roma Kessié, che bagarre per il...

Approfondimenti e contenuti

Milan, Scaroni rivela le intenzioni del club: avete sentito?Paolo Scaroni ha parlato all'evento Il Foglio a San Siro: le parole del presidente del Milan sulle intenzioni del club. spaziomilan.it

Scaroni a 360 gradi: dall’obiettivo Milan al nuovo presidenteLe dichiarazioni del numero uno del club rossonero all’evento de Il Foglio Sportivo: ecco le sue parole C’è anche Paolo Scaroni all’evento de Il Foglio Sportivo. Il presidente del Milan ha ovviamente ... milanlive.it