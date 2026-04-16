Durante l'evento 'Il Foglio a San Siro', il presidente del Milan ha espresso fiducia per la partecipazione alla Champions League. Ha inoltre commentato la corsa allo scudetto, affermando di non essersi mai illuso riguardo le possibilità di vittoria, senza fornire dettagli o motivazioni specifiche. La sua presenza al pubblico ha attirato l'attenzione di tifosi e media, che hanno seguito con interesse le sue dichiarazioni.

Paolo Scaroni, Presidente del Milan, è intervenuto all'evento "Il Foglio a San Siro', organizzato dal quotidiano presso lo stadio di Milano e ha rilasciato le seguenti dichiarazioni. Sulla candidatura di Giovanni Malagò, ex Presidente del CONI, alla presidenza della FIGC: "Ha dedicato la sua vita allo sport, rappresentando in modo egregio il mondo CONI. Ero a Losanna quando hanno assegnato i Giochi Olimpici Invernali, senza di lui non avremmo avuto. Dobbiamo affrontare un cambiamento culturale anche noi: lui è una scelta saggia e l’ho votato con convinzione". Sulle proprietà straniere in Serie A e la competenza di RedBird: "La mia...🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Scaroni: “Fiducioso per la Champions. Scudetto? Non mi sono mai illuso perché …”

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