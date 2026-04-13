Mazzette per evitare le interdittive antimafia a Caserta poliziotto e commercialista in carcere
Sfocia in due arresti una indagine sulle "White list" antimafia: un poliziotto e un commercialista avrebbero chiesto denaro agli imprenditori per inserire le loro imprese nell'elenco.🔗 Leggi su Fanpage.it
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“Interdittive antimafia strumento di prevenzione”: conferma definitiva per il gruppo MarinelliTempo di lettura: 2 minutiIl Consiglio di Stato ha confermato in via definitiva l’interdittiva antimafia nei confronti di una società irpina del...