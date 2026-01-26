White list antimafia Consiglio di Stato conferma stop | respinto ricorso di società edile casertana

Il Consiglio di Stato ha confermato il rifiuto della Prefettura di Caserta di iscrivere una società edile alla white list antimafia, respingendo il ricorso presentato dall’azienda. La decisione riguarda il diniego di iscrizione e l’informativa antimafia interdittiva, confermando l’attenzione delle autorità sulla tutela della legalità nel settore edile.

Il padre dell’amministratore unico, già direttore tecnico della società fino al 2019, risultava indagato per associazione di tipo mafioso La decisione, assunta dalla Terza Sezione del Consiglio di Stato, conferma integralmente quanto già stabilito dal TAR Campania, che aveva rigettato il ricorso contro il decreto prefettizio adottato nell’agosto 2020. La società aveva presentato istanza di iscrizione nella white list il 16 novembre 2018. Nel corso delle verifiche, però, l’attività info-investigativa delle Forze dell’Ordine aveva fatto emergere gravi elementi indiziari di possibile contaminazione mafiosa, legati in particolare al contesto familiare del legale rappresentante.🔗 Leggi su Casertanews.it

Approfondimenti su white list

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su white list

Argomenti discussi: Previsioni meteorologiche avverse previste nei giorni 19 e 20 gennaio 26; Informativa antimafia: limiti al ricorso in Cassazione; Limiti esterni giurisdizione: no ricorso in Cassazione.

White list antimafia, Consiglio di Stato conferma stop: respinto ricorso di società edile casertanaIl padre dell’amministratore unico, già direttore tecnico della società fino al 2019, risultava indagato per associazione di tipo mafioso ... casertanews.it

News Alert Clicca qui per saperne di più: https://studiolessona.it/2025/12/29/prestazioni-integrate-nel-servizio-principale-e-white-list-antimafia/ - facebook.com facebook