Negli Europei individuali di scacchi in corso a Katowice, in Polonia, gli italiani hanno ottenuto risultati contrastanti nel sesto turno. Uno dei giocatori ha subito la prima sconfitta, mentre altri due hanno concluso con un pareggio. Le partite di questa giornata hanno segnato un punto di svolta nel percorso degli atleti italiani, con esiti che influiranno sulle successive fasi della competizione.

Sesto turno agrodolce per il cammino degli italiani agli Europei individuali di scacchi che si stanno svolgendo a Katowice, in Polonia. Siamo a metà dell’opera, e continua a non esserci in alcun modo un chiaro favorito per la vittoria finale. Quel che è certo, però, è che la giornata odierna si porta dietro la presenza di un unico leader, l’islandese Vignir Vatnar Stefansson. Per lui 5,56: il problema è che ciò accade a spese di Lorenzo Lodici. Il numero 1 d’Italia, infatti, subisce la prima sconfitta a questi Europei. A risultare importante è un’imprecisione nella transizione verso il finale di Donne alla 27a mossa. Al di là del fatto che...🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Scacchi: agli Europei prima sconfitta per Lodici, patte di Moroni e Brunello

Scacchi: Lorenzo Lodici nel gruppo di testa agli Europei! Patte importanti per Moroni e BrunelloMolto interessante, anche e soprattutto in casa Italia, la quinta giornata degli Europei individuali di scacchi in corso di svolgimento a Katowice,...

Scacchi: agli Europei Lodici, Moroni e Brunello fanno 2/2 con belle vittorieVa in archivio anche la seconda giornata agli Europei individuali di scacchi in corso di svolgimento a Katowice, un evento da 500 iscritti e un...

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A lezione di scacchi con... Ivan Fasciani. 13 anni, studente della secondaria di I grado di Castelvecchio Subequo, protagonista della fase regionale del Torneo interscolastico di scacchi. Con lui scopriamo una delle aperture più curiose: l’attacco Fegatello. - facebook.com facebook

Il #13aprile 1963 è nato #GarriKasparov. Grande maestro di scacchi, campione del mondo dal 1985 al 2000. Conquistò il titolo a 22 anni e 210 giorni: il più giovane ad aver ottenuto il titolo iridato. Ma anche il primo campione a perdere contro un computer: De x.com