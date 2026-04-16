Scacchi | l’indiana Vaishali conquista il trono e sfida Ju Wenjun

Il torneo dei Candidati 2026 si è concluso oggi a Pegeia, in Cipro, con la vittoria di un'imponente giocatrice indiana. La competizione ha determinato i due sfidanti per i prossimi titoli mondiali di scacchi. La sfida tra la vincitrice e la campionessa in carica, già annunciata, si svolgerà in futuro. La giornata ha segnato la fine di un torneo lungo e intenso, che ha visto confronti tra alcune delle migliori giocatrici del mondo.

Il torneo dei Candidati 2026 a Pegeia, in Cipro, si è ufficialmente concluso oggi, giovedì 16 aprile, definendo i nuovi sfidanti per i titoli mondiali. Mentre nella sezione Open la sfida per l’oro è stata assegnata ieri a Javokhir Sindarov, la categoria femminile ha finalmente rivelato il nome di chi sfiderà Ju Wenjun nel prossimo match per il titolo mondiale. L’ascesa indiana: Vaishali conquista il trono femminile. Vaishali Rameshbabu ha messo a segno il colpo decisivo che le garantisce il pass per il match contro Ju Wenjun. La giocatrice di 24 anni, che nell’agosto 2024 vantava un punteggio ELO massimo di 2506, ha imposto la propria superiorità tecnica sulla russa Kateryna Lagno.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scacchi: l’indiana Vaishali conquista il trono e sfida Ju Wenjun Notizie correlate Scacchi: Vaishali vince il Torneo dei Candidati femminile e sfiderà Ju Wenjun. Si chiude anche l’Open regno di SindarovSi è conclusa definitivamente l’edizione 2026 del Torneo dei Candidati a Pegeia, Cipro. Scacchi: Sindarov sempre più vicino a vincere il Torneo dei Candidati. Vaishali in fuga tra le donneSolo tre sono i turni rimasti al Torneo dei Candidati 2026 di scena a Pegeia, Cipro. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Candidati 2026, R13-14: Saranno Sindarov e Vaishali gli sfidanti; Scacchi: Vaishali vince il Torneo dei Candidati femminile e sfiderà Ju Wenjun. Si chiude anche l’Open regno di Sindarov; Scacchi, Candidati 2026: Sindarov blinda il primato, Vaishali vola tra le donne; Candidati 2026, R8-10: Sindarov vola, Vaishali guida tra le donne. Scacchi: Vaishali vince il Torneo dei Candidati femminile e sfiderà Ju Wenjun. Si chiude anche l’Open regno di SindarovSi è conclusa definitivamente l'edizione 2026 del Torneo dei Candidati a Pegeia, Cipro. Se ieri era stato deciso che, nella sezione Open, Javokhir ... oasport.it Scacchi: Sindarov sempre più vicino a vincere il Torneo dei Candidati. Vaishali in fuga tra le donneSolo tre sono i turni rimasti al Torneo dei Candidati 2026 di scena a Pegeia, Cipro. Tutte patte le partite del torneo Open, anche se con diverse ... oasport.it Scacchi giovanili: a Marsala record di partecipanti alla fase regionale del Campionato Italiano #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook Scacchi: è Vaishali la sfidante al titolo mondiale femminile. Si chiude su tema indiano il Torneo dei Candidati 2026 x.com