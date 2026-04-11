Scacchi | Sindarov sempre più vicino a vincere il Torneo dei Candidati Vaishali in fuga tra le donne

Mancano solo tre turni alla conclusione del Torneo dei Candidati 2026 a Pegeia, Cipro. Nel torneo Open, tutte le partite sono state giocate, seppur con vari livelli di rischio, offrendo un quadro chiaro della situazione. Tra i partecipanti, Javokhir Sindarov si trova in una posizione favorevole per la vittoria, mentre tra le donne Vaishali si distingue in testa alla classifica.

Solo tre sono i turni rimasti al Torneo dei Candidati 2026 di scena a Pegeia, Cipro. Tutte patte le partite del torneo Open, anche se con diverse gradazioni di rischio, e questo è solo un bene per Javokhir Sindarov. L’uzbeko, però, forse per la prima vera volta rischia un po’ in una partita, anche se non più di tanto. Tra le donne, invece, un’unica vittoria: quella di Vaishali Rameshbabu, che guadagna un punto di vantaggio su tutte. Sindarov, si diceva. Quest’oggi contro Fabiano Caruana le cose, con il Nero, non vanno del tutto come previsto. Del resto l’italoamericano ha un’unica chance per restare in corsa: vincere. E, per mezzo della linea classica della Catalana aperta, pian piano le sue chance se le crea con il pedone sulla colonna a pronto ad avanzare qualora sia possibile.🔗 Leggi su Oasport.it

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Scacchi: Sindarov patta con Giri e rimane leader al Torneo dei Candidati. Vaishali avvicina Muzychuk tra le donneSi chiude il “girone di andata”, se lo possiamo così chiamare, al Torneo dei Candidati 2026.